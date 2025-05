Berkheimer 9-Meter-Turnier: Jetzt anmelden

Foto: Bentzien

Links unten flach ins Eck oder oben rechts unter die Latte? Am 12.Juli (ab 16 Uhr) wird in Berkheim wieder auf E-Jugend-Tore geschossen. Die Fußball-Abteilung des TSV Berkheim veranstaltet das beliebte 9-Meter-Turnier auf dem Sportgelände Holzäcker bereits zum achten Mal und freut sich über alle Teams, die mitmachen und sich anmelden. Im vergangenen Jahr siegten die “Blechwegga”. Überhaupt sind jedes Jahr viele Teams mit phantasievollen Namen am Start – vom “FC Lieber am Pool” bis zu den “Glas hoch Rangers”. Der Spaß steht bei dem Turnier an erster Stelle. Eine Mannschaft besteht aus mindestens fünf Schützen (ab 16 Jahren, egal ob männlich oder weiblich) und (zusätzlich oder inclusive) einem Torwart. Die besten vier Teams gewinnen Geldpreise: Platz 1 bekommt 120 Euro, Platz 2 erhält 90 Euro, für Platz 3 gibt es 60 Euro und der Vierte gewinnt noch 30 Euro. Die Startgebühr beträgt 30 Euro pro Team. Anmeldeschluss ist der 5.Juli. Für das leibliche Wohl (Bierwagen & Barbetrieb, diverses vom Grill & Pommes) ist selbstverständlich auch gesorgt. Weitere Infos zur Anmeldung unter www.tsv-berkheim.de