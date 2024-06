Berkheim will Aufstieg feiern

Foto: TSV

Die Fußballer des TSV Berkheim sind ihrem Traum ganz nah: Morgen soll der Aufstieg in die Bezirksliga perfekt gemacht werden. “Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir jetzt nicht Meister werden”, sagt Fußball-Abteilungsleiter Uwe Willinger. Am letzten Spieltag kommt es in der Kreisliga A zum “Finale” gegen den Tabellenzweiten VfB Reichenbach (Anpfiff 16 Uhr). Um Berkheim noch von Platz eins zu verdrängen, müssten die Reichenbacher mit 12:0 gewinnen. Ein kaum realistisches Szenario. Dennoch muss das TSV-Team noch den letzten Schritt gehen und will danach dann gemeinsam mit den Fans die Meisterschaft und den Aufstieg feiern. “Ich bin stolz auf die Mannschaft”, sagt Trainer Patrick Bauer. Der TSV Berkheim ist im Jahr 2024 noch ungeschlagen und hat in der Rückrunde bis auf ein 2:2 gegen Wendlingen alle Spiele gewonnen. Auch beim Hinspiel gegen den Hauptkonkurrenten Reichenbach gingen die Berkheimer am Ende der Vorrunde auswärts als Sieger vom Platz. Die weiße Weste will der TSV auch am letzten Spieltag behalten. Was wirklich zählt ist am Ende aber nur der Aufstieg. Für Berkheim ist es die Rückkehr in die Bezirksliga, aus der der Verein 2018 abgestiegen war.