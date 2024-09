Berkheim turnt wieder Bundesliga

Foto: Georg Hrivatakis

Die Bundesliga ist zurück: Fünf Monate nach dem Auftakt in Ketsch geht die Saison im Kunstturnen der Frauen am Samstag in Köln weiter. Das Team des TSV Berkheim macht sich am Morgen mit dem ICE auf den Weg in die Domstadt und hofft auf ein besseres Abschneiden als beim Sasonstart, als die Mannschaft den Ausfall von zwei ihrer drei Top-Scorerinnen verkraften musste und nur den letzten Platz belegt hatte. Allerdings stehen die Vorzeichen auch diesmal nicht gut. Trainer Gerhard Weber muss erneut auf Leistungsträgerinnen verzichten. “Wir werden das Beste daraus machen”, gibt er sich dennoch kämpferisch, “und am Ende sehen, was dann herausspringt.” Bitter ist der voraussichtlich erneute Ausfall von Top-Talent Anni Bantel. Wie schon beim Auftakt im April ist die 13-jährige in der Woche vor dem Wettkampf erkrankt. Erfreulich ist, dass Carina Kröll nach sechsmonatiger Verletzungspause in Köln ihr Comback feiern wird. Sie war stark in die Saison gestartet mit einem tollen Auftritt beim DTB-Pokal in Stuttgart, ehe ein gerissener Meniskus sie ausbremste und sie sowohl den Bundesliga-Start als auch die Europameisterschaft verpasste. Allerdings wird sie in Köln noch nicht das volle Programm turnen, sondern nur an Balken und Boden antreten.Auf Irene Lanza, Berkheims Punktekönigin in Ketsch, muss Trainer Weber in Köln ganz verzichten. An ihrer Stelle rückt Anina Wildi ins Team. Die Schweizerin hat schon in der zweiten Liga für den TSV Berkheim geturnt, ist nach längerer Verletzungspause wieder fit für alle Geräte und freut sich auf ihren Bundesliga-Einsatz. Beim TSV Berkheim fällt neben der Langzeitverletzten Sarah Vogel auch noch Lona Häcker (Rückenprobleme) aus. Sophie Spohn kommt nach krankheitsbedingter Pause wohl nur am Sprung zum Einsatz. Vor ihrem Bundesliga-Debut steht deshalb Sara Virga Espana, die mit der zweiten Mannschaft den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft hat.