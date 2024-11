Berkheim fiebert Bundesliga-Heimwettkampf entgegen

Foto: Georg Hrivatakis

Es wird unser Finale in der Bundesliga: Am 9.November kommt die Deutsche Turnliga der Frauen erstmals nach Esslingen, dort fällt die Entscheidung, ob der TSV Berkheim den Klassenverbleib in der 1.Bundesliga feiern kann. Für die Zuschauer wird es ein besonderer Leckerbissen: Nicht nur der Abstiegskampf ist voller Spannung, sie erleben Turn-Action der Spitzenklasse, live und hautnah – und den ersten Auftritt von Olympia-Finalistin Helen Kevric seit den Sommerspielen von Paris. Sie will erstmals wieder einen Wettkampf turnen – im Team des deutschen Mannschaftsmeisters MTV Stuttgart.

Der Trainer des TSV Berkheim, Gerhard Weber, ist sehr zuversichtlich, dass die furiose Aufholjagd, die das Team als Tabellenletzter in Herbolzheim gestartet hat, in der Sporthalle Weil zu einem guten Ende kommt. Es wäre das perfekte Ende einer Saison, die für unseren Verein unglücklich mit Krankheits- und Verletzungspech begonnen hatte. Was in der Mannschaft tatsächlch steckt, wenn sie in Besetzbesetzung antreten kann, zeigte sich in Herbolzheim. Dort gelang ein phänomenaler vierter Platz hinter den beiden deutschen Top-Teams Tittmoning-Chemnitz und MTV Stuttgart und dem Dritten, der TG Mannheim. Auf der Heimfahrt sangen Fans und Mannschaft gemeinsam im Bus “Oh wie ist das schön”. Nun wollen sie den lezten Schritt machen. “Es wird unser Highlight des Jahres”, sagt Trainer Gerhard Weber über den letzten Saisonwettkampf in Esslingen, der nicht nur sportlich spannend wird: Der TSV Berkheim fiebert dem Wettkampf auch als als Ausrichter engtgegen. Seit dem Aufstieg in die 1.Bundesliga fanden alle Wettkämpfe auswärts statt – nun gibt es erstmals Gelegenheit, die Esslinger Turnerinnen in der Stadt zu erleben. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Die erste Bundesliga tunt am 9.November ab 16 Uhr, zuvor ist ab 11 Uhr die zweite Liga dran. Weitere Infos und Tickets uunter www.tsv-berkheim.de