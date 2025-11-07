Berkheim fiebert Bundesliga entgegen

Foto: Schweizer

Wir freuen uns auf die Deutsche Turnliga in Esslingen – Turnen der Spitzenklasse am 15./16. November im Sportpark Weil! Seit Monaten laufen in unserem Verein die Vorbereitungen für dieses sportliche Highlight, jetzt geht es in die finale Phase: Plakate und Banner hängen bereits, in einigen Tagen folgt der Aufbau der Turngeräte. Die Firma Spieth, die auch die olympischen Spiele mit Turngeräten ausstattet, stellt sie zur Verfügung. Sportlich steht in Esslingen vor allem das Duell zwischen Bundesliga-Tabellenführer Tittmoning-Chemnitz und Rekordmeister MTV Stuttgart im Blickpunkt. Es geht in Esslingen in die letzte Runde vor dem DTL-Finale. Chemnitz ist drauf und dran, erstmals nach 13 Jahren Stuttgart als Meister abzulösen und hat zwei absolute Trümpfe im Team: Doppel-Europameisterin Karina Schönmeier und Jesenia Schäfer – beide turnten vor wenigen Tagen für Deutschland bei der Weltmeisterschaft in Jakarta. Auch die dritte deutsche WM-Teilnehmerin, Silja Stöhr (TG Mannheim), wird in Esslingen erwartet. Hochspannung bietet aber auch der Kampf um den Klassenverbleib – mit der Heimmannschaft des TSV Berkheim. Unsere Turnerinnen liefern sich mit Hannover und Dresden einen Dreikampf um zwei rettende Plätze. Kleinigkeiten können dabei alles entscheiden, denn es geht in der Tabelle noch enger zu als vor einem Jahr, als es am letzten Wettkampftag für den TSV Berkheim zum Happy End in Esslingen kam. Rund 1.000 Zuschauer sorgten dabei für eine tolle Atmosphäre. Wir hoffen auch diesmal auf große Unterstützung durch das Heimpublikum, damit unsere Turnerinnen auch weiterhin zu den acht besten Mannschaften Deutschlands gehören. Tickets gibt es unter www.tsv-berkheim.de.