Berkheim bleibt erstklassig

Foto: Georg Hrivatakis

Große Glücksgefühle beim TSV Berkheim: Die Kunstturnerinnen haben den Klassenverbleib in der Bundesliga geschafft . Am Ende ihrer ersten Saison in der Eliteklasse belegen sie Platz sieben – mit deutlichen zehn Punkten Vorsprung vor Absteiger Leipzig und punktgleich mit dem Tabellensechsten Karlsruhe-Söllingen – und können stolz auf das Erreichte sein. Das Berkheimer Team von Trainer Gerhard Weber hat bewiesen, dass es in der Bundesliga mithalten kann und mit den Mannschaften im Mittelfeld der Tabelle auf Augenhöhe ist.

Beim letzten Saisonwettkampf im bayrischen Waging am See wurden die TSV-Turnerinnen Sechste. Es wäre mehr drin gewesen, nach drei Geräten lagen die Berkheimerinnen sogar auf Platz drei, aber am Schwebebalken, dem letzten Gerät, gab es reihenweise Patzer. Jede Turnerin musste mindestens einmal vom “Zitterbalken” absteigen, wodurch das Team noch auf Platz sechs abrutschte. Das änderte aber nichts daran, dass die Berkheimerinnen auch beim vierten Wettkampf in Folge das wichtige Duell gegen Hauptkonkurrent Leipzig für sich entscheiden konnten, so dass der Klassenverbleib nicht mehr gefährdet war. An den anderen drei Geräten holte jeweils eine Berkheimer Turnerin die höchste Tageswertung: Carina Kröll am Boden (12,2 Punkte), Irene Lanza beim Sprung (13,1) und Anni Bantel am Barren (13,2).

Anni Bantel – die Jüngste im Team – hatte doppelten Grund zur Freude: Neben dem sportlichen Erfolg feierte sie am Wettkampftag auch ihren 13.Geburtstag und bekam bei der Siegerehrung einen großen Stoffbären vom Team geschenkt. Für Berkheim gingen außerdem Petra Stabile, die wie Anni Bantel den kompletten Vierkampf turnte, Anna-Marlen Piée und Sophie Spohn an die Geräte und holten wichtige Punkte. Im neuen Jahr werden die Berkheimerinnen damit weiterhin erstklassig turnen.