Bericht von der Mitgliederversammlung

Foto: oh (BUND)

Am Freitag, 15. März, hat nach coronabedingter Unterbrechung wieder eine förmliche Mitgliederversammlung der BUND Bezirksgruppe stattgefunden. Alle Mitglieder werden das Protokoll dieser Versammlung demnächst per Mail oder per Post erhalten. Hier ein Ausschnitt:

Der Vorstand berichtete über die vielfältigen Aktivitäten der zurückliegenden Zeit, unter anderem:

* Beteiligung an der landesweiten Aktion “Ländle leben lassen” (Volksbegehren für den Erhalt von Landschaft und Böden)

* Fortlaufende Mitwirkung an den kommunalpolitischen Diskussionen um die Verbesserung der hiesigen Fuß- und Radwegenetze

* Unterstützung der Aktion “Klimawette” (unter d. Schirmherrschaft d. Umweltbundesamtes)

* Beteiligung an Umwelt- und Klimademonstrationen der Verkehrsverbände und von “Fridays for Future”

* Fachbeiträge zu Veranstaltungen der Esslinger Initiative “Wandelstadt”

* Vielfache Kooperationen mit dem NABU, u.a. beim “Umwelttag am Postmichelbrunnen”

* Mitwirkung beim Diskussions- und Genehmigungsprozess rund um das “FuelSwitch”-Projekt der EnBW am Kraftwerksstandort Altbach-Deizisau (dazu u.a. ein Treffen mit dem EnBW-Vorstand)

* Nistkastenaktion auf dem Schurwald

* Online-Gesprächsabende rund um die aktuellen Energie-Themen

* Pflege eines Streuobstwiesen-Grundstücks

* Einreichung mehrerer Stellungnahmen im Rahmen behördlicher Planungs- und Genehmigungsprozesse (als anerkannter “Träger öffentlicher Belange”)

* Ausarbeitung eines Förderantrags für den “Aichhörnchen Waldkindergarten”, eingereicht bei der Momo-Stiftung des BUND Baden-Württemberg für Kinder, Umwelt und Gesundheit

* … und noch vieles Weitere mehr!

Besonders zu erwähnen: im Jahr 2020 haben sich die Mitglieder der damals aufgelösten Ortsgruppe Schurwald der Bezirksgruppe Esslingen angeschlossen – und auch von dort konnte über einige sehr motivierende Aktivitäten berichtet werden.

Alles Weitere über unsere Arbeit jederzeit gerne unter info@bund-esslingen.de!