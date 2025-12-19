Bericht aus der letzten Gemeinderatssitzung

Foto: Sabine Watzko / Volt Esslingen

Die letzte Gemeinderatssitzung war arbeitsintensiv und zugleich ernüchternd. Viele Themen wurden intensiv diskutiert, doch nicht alle wichtigen Anliegen fanden am Ende die notwendige Mehrheit.

Die Senkung der KiTa-Gebühren ist bereits im zuständigen Ausschuss gescheitert und stand in der Gemeinderatssitzung daher nicht mehr zur Entscheidung. Trotz mehrfacher Versuche und klarer Argumente konnte keine Mehrheit für eine finanzielle Entlastung der Eltern erreicht werden. Gerade vor dem Hintergrund steigender Lebenshaltungskosten bleibt das für viele Familien in Esslingen eine große Belastung. Frühkindliche Bildung darf kein Luxus sein, und KiTa-Gebühren sollten Eltern nicht zusätzlich unter Druck setzen. Das Ergebnis ist enttäuschend – insbesondere für diejenigen, die jeden Monat genau rechnen müssen. Wir bleiben dran!

Ein positives Signal gab es hingegen beim Thema Tierschutz. Über die Unterstützung des Tierheims wurde in der Sitzung nochmals abgestimmt – mit Erfolg. Der Gemeinderat hat einen einmaligen Zuschuss beschlossen, um die aktuell angespannte finanzielle Situation des Tierheims zu verbessern. Zusätzlich wurde die Verwaltung beauftragt, einen Sozialfonds auszuarbeiten und einzurichten. Dieser Fonds soll künftig verhindern, dass Tiere allein aus finanzieller Not dauerhaft im Tierheim abgegeben werden müssen.

Die Sitzung zeigt: Nicht jeder Einsatz führt sofort zum gewünschten Ergebnis. Umso wichtiger ist es, dort Erfolge zu erzielen, wo Mehrheiten möglich sind – und an den anderen Themen weiter dranzubleiben. Weg von Idiologie, hin zu mehr Evidenz! Wir wünschen allen wunderschöne Feiertage. Fröhliche Weihnachten!