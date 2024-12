Beratende Mitglieder der Freien Wähler

Foto: Freie Wähler Esslingen e.V.

Die Gemeinderatsfraktionen können engagierte Persönlichkeiten als sogenannte Beratende Mitglieder in ihre Arbeit einbinden. Diese nehmen an den Fraktionssitzungen teil und haben ein Rederecht in den Ausschüssen des Gemeinderats. „Wir Freien Wähler freuen uns, mit Pia Erbil, Tim Blumenstock und Markus von Ehr drei kompetente und motivierte Beratende Mitglieder in unserer Fraktion willkommen zu heißen“, freut sich Annette Silberhorn-Hemminger, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler.

Pia Erbil unterstützt die Freien Wähler wieder im Ausschuss für Bildung, Betreuung und Erziehung. Mit ihrem reichen Erfahrungsschatz aus Familie und zahlreichen Ehrenämtern u.a. im Bürgerausschuss Pliensauvorstadt sowie im Verein Pliensauvorstadt live und im Förderverein der Grundschule folgt sie ihrem Motto: „Besser machen statt besser wissen.“

Neu dabei ist Tim Blumenstock. Als Wirtschaftsingenieur und selbstständiger Unternehmer sitze er für die Freien Wähler im Ausschuss für Bauen, Mobilität und Klimaschutz. Gemeinsam mit den Stadträten Michael Weinmann und Eberhard Scharpf bringt er wirtschaftlichen Blick und technischen Sachverstand ein. Seine Freizeit verbringt er u.a. gerne auf dem Fußballplatz als Trainer einer Bambini-Fußballmannschaft.

Kulturell interessiert, gerne sportlich unterwegs und das Soziale nicht aus den Augen verlieren: Markus von Ehr verstärkt den Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales. Der Mediziner, dem eine gesunde, lebenswerte Stadt für alle Generationen am Herzen liegt, unterstützt die Stadträte Marco Di Pilla und Ulrike Schlecht. Sein Wahlslogan „Aus der Praxis in die Kommunalpolitik“ spiegelt sein Engagement wider.