Beobachtungen einer Baumgießpatin

Foto: Stadt.Esslingen

Es tut sich etwas in Esslingens Straßen.

Neue Bäume wurden gepflanzt. Das freut uns als Gruppe der Baumgießpaten sehr. Und wie man nun lesen kann, soll das Einpflanzen von neuen Bäumen weitergehen. Es sind neue, andere Baumsorten. Und so halten Holländische Ulmen, Ungarische Linden sowie Texanische Eichen Einzug in unsere Stadt. Es sind Sorten, die besser mit der Trockenheit und dem Klimawandel zurechtkommen. In Zukunft sollen noch weitere exotische Bäume gepflanzt werden.

Die zunehmende Trockenheit hat auch dieses Jahr wieder einigen Bäumen so sehr zugesetzt, dass diese letztlich noch zu fällen sind. Umso wichtiger ist die neue Anpflanzung. Und dies hat das Grünflächenamt Esslingen vor. Das finden wir als Gruppe der Baumgießpatinnen und -paten absolut wunderbar und unterstützenswert.

Die neuen Bäumchen, aber auch die alten Bäume können wir weiterhin mit unseren Wassergaben unterstützen. Und das werden wir auch im anstehenden neuen Jahr wieder machen.

Vielleicht haben Sie nun Lust bekommen auch Gießpate bzw. Gießpatin zu werden. Dann kontaktieren Sie uns gerne unter www.es-gruent.de.