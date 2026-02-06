Benefizkonzert am Georgii Gymnasium

Foto: D. Binder

Die kommenden Wochen stehen beim Förderverein des Georgii-Gymnasiums Esslingen e.V. ganz unter dem Motto „Musik beFLÜGELt. Uns. Alle.“ Mit verschiedenen Aktionen will der Verein den neuen Flügel für den Musiksaal des Georgii-Gymnasiums finanzieren. Im Moment laufen die Vorbereitungen für ein Benefizkonzert am Freitag, 6. März 2026 um 19.00 Uhr in der Aula der Schule. Am Konzert werden neben aktuellen Schüler*innen auch ehemalige Georgii-Schüler*innen musizieren und für einen bunten musikalischen Abend sorgen. Einige der angekündigten Musiker*innen haben bereits in den 1970er und 80er auf dem alten Flügel der Schule musiziert und wurden später Berufsmusiker. Der Förderverein freut sich sehr über die spontanen Zusagen zur Unterstützung an diesem Abend. Karten können auf der Homepage des Fördervereins reserviert werden. Am Konzertabend hofft der Förderverein auf zahlreiche Spenden für den Kauf des neuen Flügels. So können unter anderem Patenschaften für die 88 Tasten des Flügels übernommen werden. Weitere Infos finden Sie auf der Homepage oder auf Instagram.