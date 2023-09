Beim TSV Berkheim gibt es noch freie Plätze

Foto:

Für alle, die gerne auch in den Sommerferien Sport treiben wollen, haben sich die Übungsleiter des TSV Berkheim ein abwechslungsreiches Programm überlegt, das für alle Altersgruppen und jeden Fitnessstand geeignet ist. Die Übungsstunde findet immer donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr statt. Als nächstes steht am 31.August eine Stunde Zumba mit Sylvia an – ein Tanz-Workout zu lateinamerikanischer Musik, der Spaß macht und bei dem Kalorien verbrannt werden. Eine Woche später, am 7.September, folgt eine Fitnessstunde mit Rolf. Treffpunkt ist jeweils vor dem TSV Sport-Pavillon neben der Sporthalle der Schillerschule in Berkheim. Das Angebot ist offen für alle. Es ist keine Anmeldung nötig – und auch keine Mitgliedschaft. Einfach vorbeikommen und mitmachen!

Darüber hinaus gibt es beim TSV Berkheim auch noch freie Plätze im regulären Kursprogramm ab September, zum Beispiel bei “Mama fit”. Dieser Kurs eignet sich für alle Mütter, die nach ihrer Schwangerschaft den Rückbildungskurs abgeschlossen haben und nun gemeinsam in der Gruppe wieder mit dem Sport anfangen möchten. Mit einem abwechslungsreichen Trainingsprogramm für Oberschenkel, Po, Arme, Bauch und Rücken wollen wir zurückfinden zur Körpermitte und zu einem guten Körpergefühl. Der Kurs findet ab 14.September immer donnerstags um 10.30 Uhr statt.

Freie Plätze gibt es auch noch in unserem Early Bird-Workout – einem abwechslungsreichn Ganzkörpertraining zum Start in den Tag, ab 19.September immer dienstags von 8 bis 9 Uhr. Auch Schwimmen lernen kann man beim TSV Berkheim: Der Anfängerschwimmkurs für Kinder ab 5 Jahren zur Erlangung des Seepferdchens beginnt am 18.September (immer montags um 14 Uhr im Hallenbad Berkheim). Weitere Informationen (auch zu weiteren Kursen beim TSV) und Anmeldung unter www.tsv-berkheim.de