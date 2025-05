Beharrlicher Bürgerprotest siegt!

Foto: eigene Aufnahme

Sport- und Bolzplatz Traifelbergstraße (Zollberg) bleibt komplett erhalten! Der Vertrag mit der Beton- und Immobilienfirma MyGodel wird rückabgewickelt! Ebenso wird auf die Bebauung des Sportgelände des TV Hegensberg verzichtet! Das wurde kürzlich im Ausschuss für Bauen, Mobilität und Klimaschutz bekannt gegeben. Das ist ein riesen Erfolg für den jahrelangen Protest der Esslinger Bürger gegen diese umwelt-, jugend- und bürgerfeindlichen Bebauungspläne! Hier zeigt sich, dass wenn sich die Bürger entschieden für ihre berechtigten Forderungen einsetzen und konsequent daran festhalten, dann kann das zum Erfolg führen.

Jetzt kommt alles drauf an, dass auch die Bebauung des VfL-Postgeländes verhindert wird und diese Pläne endlich vom Tisch kommen. Denn Esslingen hat vor kurzem die Rote Karte kassiert, wegen katastrophalem Flächenfraß. Esslingen braucht dringend diese grüne Lunge in der Pliensauvorstadt, denn hier endet eine wichtige Frischluftschneise und die Bäume und die große Rasenfläche sorgen für Erfrischung an heißen Tagen. Hier könnte ein wunderschönes vereinsunabhängiges Sport- und Freizeitgelände entstehen. Dazu müsste Esslingens schönste Gartenwirtschaft schleunigst wieder eröffnet werden. Regelmäßig kommt dann die ausgeleierte Lüge, dass hier „bezahlbare“ Wohnungen entstehen sollen. Bezahlbar für wen?? Die Mietpreise pro Quadratmeter für Neubauwohnungen liegen inzwischen bei 18 €! Außerdem – was ist mit dem Nürkareal, mit dem Roser Areal und mit dem Hahn Areal hier könnten massenweise Wohnungen entstehen ohne Neuversiegelung von Grünflächen. Und zwar wirklich bezahlbare Sozialwohnungen!

Kommt zu den geplanten Demonstrationen und Protest-Kundgebungen.