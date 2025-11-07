Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit

Vom Paulussaal bis zum Kaiserzimmer steht der Salemer Pfleghof am Wochenende 08. und 09. November ganz im Zeichen von Bazar und Flohmarkt der Kirchengemeinde St. Paul/St. Katharina.

Wie immer erwarten die Besucher des Bazars nicht nur Bücher, Haushaltsartikel, Spiele, kleine Geschenke, Kleider, Schallplatten und CDs, sondern auch Herzhaftes und Süßes zu moderaten Preisen. Die Märkte haben wie folgt geöffnet: Samstag 14-17 Uhr und Sonntag 10.30-16 Uhr.

Die Waffelbäckerei der Ministranten hat am Samstagnachmittag geöffnet.

Am Sonntag erwartet Sie ein reichhaltiges Mittagessen und an der Kaffee- und Kuchentheke gibt es auch allerlei Leckereien. Der Erlös ist für den Unterhalt des Salemer Pfleghofs und für die Familienfreizeit in Eglofs bestimmt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Spenden für die Flohmärkte, z. B. Bücher, Schallplatten, CDs, Kunstgewerbe, Schmuck, Bilder, Spielzeug, Kleider, Taschen, Schuhe und Hausrat, nehmen wir gerne an. Aber bitte keine elektronischen Geräte. Termin für Anlieferung direkt im Salemer Pfleghof (Untere Beutau 8-10): Freitag, 08.11.2025.