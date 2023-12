Barock trifft auf Klassik und Moderne

Foto: privat

Unter dem Motto „Bach meets Mozart and Høybye“ hatte der Esslinger Liederkranz mit der SING_UNI der Hochschule Esslingen und den Campus-Telemännern am 9.12. in St. Josef Esslingen eingeladen.



Nach der Begrüßung durch die erste Vorsitzende Solveig Hummel erklang Bob Chilcotts „Kyrie“ aus seiner „Jazz Mass“, welches die EL-Singers klanglich homogen und rhythmisch im Dialog mit Pianistin Jutta Spilgies präsentierten. Zwei Raritäten hatte Chorleiterin Steffi Bade-Bräuning mit Jan Wilkes a cappella-Werkes „In A Dream Late As I Lay“ und John Høybyes „Allelujallelijah“ ausgesucht. In ersterem zeigten die EL-Singers feine schwebende Klänge, in letzterem konnte der gemischte Chor die Melange aus Pop-Klängen und Latino-Rhythmen überzeugend darbieten.

Mozarts Vespermesse KV 339 erklang anschließend in einer eigens bearbeiteten Fassung für Streicher, Holzbläser und Pauke, die eine neue Farbigkeit gegenüber der ursprünglichen Fassung zeigte. Als Gesangssolisten glänzten Hemelly Passos de Oliveria (Sopran), Evgenya Kühme (Mezzosopran) sowie Tobias Liebelt (Tenor). Die fast opernhaft wirkende Musik erlangte durch Solisten, Chor und Campus-Telemänner-Orchester eine große Tiefe.

Chor und Orchester musizierten im prächtigen Eingangschor von Bachs erster Kantate des Weihnachtsoratoriums sowie in den Chorälen in guter Balance. Das berühmte Accompagnato-Rezitativ für Alt sowie die Choralbearbeitung mit Rezitativ (Bass) gestalteten Amasia Schneider und Karin Braun (Oboe) fein und klangschön.

Die Überraschung des Abends war allerdings die junge Mezzosopranistin Evgenya Kühme, die durch ihre große Flexibilität der Stimme das Rezitativ sowie die Arie „Bereite Dich Zion“ zum Leben erweckte. Das Publikum dankte den Ausführenden mit ausdauerndem Applaus, bevor die Vorsitzende des Esslinger Liederkranzes, Solveig Hummel sich bei allen Beteiligten bedankte.

Nächster Auftritt: 24.12., 16.15 Uhr vor dem Alten Rathaus.