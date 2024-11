Bambini-Familienfreizeit Auffach

Foto: RSK Skiteam

An alle großen und kleinen Skifans und auch an diejenigen die es noch werden möchten:

Dreht daheim die Heizung zu und kommt mit uns für eine Woche, vom 18. bis zum 25. Januar 2025, zur Familienskifreizeit nach Auffach!

Wir bieten Euch und Euren Familien eine ereignisreiche Woche mit Skikurs für alle Kinder nach Könnerstufen am Vormittag. Gleichzeit eine Hausbetreuung für die ganz kleinen Schneehasen, so dass auch Eltern, Großeltern… mal die Möglichkeit haben das weitläufige schöne Wildschönauer Skigebiet zu erkunden. Nachmittags habt Ihr Zeit mit der Familie etwas zu unternehmen, die Tiere im Stall zu besuchen oder an einer organisierten Rodelpartie teilzunehmen. Untergebracht sind wir im Haus Hinteraltensberg (mit Biobauernhof) in Auffach bei der Familie Schellhorn, welche uns schon seit Jahrzehnten jedes Jahr zweimal Willkommen heißt.

Altersklasse:

Familien mit nicht schulpflichtigen Kindern/Kleinkindern

Leistungen:

Übernachtung mit Halbpension in 3-5 Bett-Familienzimmern mit Bad

Skikurs vormittags für Kinder ab 3 Jahren

Hausbetreuung für Kleinkinder (bei ausreichenden Anmeldezahlen)

Rahmenprogramm für klein und groß

Anmeldeschluss:

17.11.2024

Kontakt:

Manuel Schuster

manuel-schuster@gmx.de

Tel: 0179 9027856