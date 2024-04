Bald geht’s los: Tennissommer voraus!

Foto: (c) pexel_cottonbro studio

Unsere Termine im April:

Ganz aktuell: geselliges Frühlingsfest am morgigen Samstag, 13.4.24 ab 18:45h im Clubhaus des TC Altbach/Zell.

Am Samstag, 20.4. folgt ab 9 Uhr die Platzputzete, wir bitten alle Mitglieder (und gerne auch die Jugendlichen) um Mithilfe, Anmeldung bitte an saueruwe@gmx.de

Unsere Jugendversammlung (wir haben 80 aktive Jugendliche!) findet am Montag, den 22.4. um 18 Uhr im Clubhaus statt. Themen: Training im Sommer, Organisation Verbandsrunde, Tenniscamp 02.-06.09, u.a. (Eltern der jüngeren Kinder willkommen!)

Am Sonntag, 28.4. ab 11 Uhr lädt der Vorstand zur Saisoneröffnung und zum Sektempfang ein. Damit wir die Anzahl an “Weißwurst-Frühstück” und einer vegetarischen Variante kalkulieren können, bitten wir auch hier um Anmeldung (mit Hinweis, ob Weißwurst/vegetarisch) an vorstand@tcaz.de. Das Essen wird wie immer günstig angeboten.

Ab 13:30 Uhr des gleichen Tages startet das Bändelesturnier für alle. Hier steht der Spaß im Vordergrund, jeder und jede ist eingeladen, mitzuspielen (es wird bunt gemischt Doppel gespielt). Wir freuen uns auf eine tolle Draußen-Saison mit vielen netten Begegnungen auf unserer schönen Anlage.