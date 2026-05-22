Bahnhofsvorplatz wird grüner und attraktiver

Foto: Grüne Esslingen

Der Bahnhofsvorplatz in Esslingen soll grüner, klimafreundlicher und attraktiver werden. Auf Antrag der Grünen Gemeinderatsfraktion hat der Ausschuss für Bauen, Mobilität und Klimaschutz (ABMK) einstimmig beschlossen, den Platz bis zum Stadtjubiläum 2027 deutlich aufzuwerten. Zentrale Elemente der Umgestaltung sind neun zusätzliche Bäume sowie neue schattige Sitzmöglichkeiten.

„Gerade in Zeiten zunehmender Hitzeperioden ist klar: Der Bahnhofsvorplatz braucht mehr Aufenthaltsqualität und eine bessere Anpassung an das Klima der Zukunft. Bislang gilt der Platz aus klimatechnischer Sicht als problematisch – viel versiegelte Fläche, wenig Schatten und hohe Temperaturen im Sommer prägen das Bild. Mit zusätzlichen Bäumen und mehr Grün soll sich das künftig ändern“, betont Grünen-Gemeinderat Andi Fritz.

Der Bahnhofsvorplatz bringt dabei besondere Herausforderungen mit sich. Unterirdisch erschweren toxische Altlasten die Planungen und machen die Umgestaltung komplex. Gleichzeitig steht der Platz auch oberirdisch vor typischen Anforderungen eines Bahnhofsumfelds: Er ist Ankunfts- und Abfahrtsort, Verkehrsknotenpunkt und zugleich die „Eingangstür“ zur Stadt. Unterschiedliche Nutzungen und Menschen treffen hier auf engem Raum aufeinander.

„Umso wichtiger ist die nun beschlossene Aufwertung. Ein attraktiver und klimaangepasster Bahnhofsvorplatz kann dazu beitragen, den ersten Eindruck von Esslingen zu verbessern und die Innenstadt zu stärken. Die geplanten Maßnahmen fügen sich gut in die weiteren Entwicklungen rund um den Bahnhof ein – auf der anderen Seite der Gleise entsteht mit dem Neckaruferpark bald ein neuer attraktiver Stadtraum“, so Fritz, der von Haus aus Stadtgeograf ist.