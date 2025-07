Badewanne Mittelmeer ?!

Foto: www.wetterzentrale.de, mit den ECMWF-Daten des 22.07.2025

Viele freuen sich nun auf ihren “Urlaub im warmen Süden” – zumal hier bei uns einige Wochen lang recht gemäßigte Temperaturen und wechselhaftes Wetter herrschten. Verständlich also, dass Erinnerungen an vergangene Sommer-Erlebnisse aufkommen, und mit ihnen neue Sehnsucht nach der Adria, der Riviera, der Côte d’Azur, den griechischen Inseln, den Balearen …

Aber – von dieser ganzen Mittelmeerregion wird von Jahr zu Jahr immer Bedrohlicheres gemeldet: so gab es dort im Sommer 2024 schon wieder neue Temperatur-Rekorde. Es bildete sich ein kaum noch erträglicher “Hitze-Dom”, verbunden mit Meerestemperaturen weit über dem bisherigen Niveau.

Das hat entsprechend den physikalischen Gesetzen zu prall gefüllten “Wasser-Ballons” in der Atmosphäre geführt – denn je wärmer das Meer, desto mehr Wasserdampf steigt in die Luft auf. Da und dort können sich dann sehr heftige Gewitter zusammenbrauen, im schlimmsten Fall “platzt” schließlich einer dieser Wasser-Ballons an irgendeiner Stelle und bewirkt dort extremen Starkregen. So zum Beispiel im spanischen Valencia: Sturzfluten aus den küstennahen Bergen überfluteten gnadenlos die Stadt, Autos und ganze Gebäude wurden fortgerissen. Mehr als 200 Menschen kamen ums Leben.

Und wie steht es nun im Juli 2025? An Land schon wieder bis 45 Grad, im Meer bis 29 Grad. Meerestiere und -pflanzen kämpfen in der ungewohnten Wärme um ihr Überleben.

Alle diese Entwicklungen sind nicht schicksalhaft vorgegeben, sondern werden durch UNSERE Lebensgewohnheiten, insbesondere durch den weiterhin intensiven Einsatz fossiler Energien wie Benzin, Diesel, Kerosin, Heizöl, Erdgas und Kohle buchstäblich angeheizt. Für uns alle wäre es gut, klimafreundlicher zu handeln!