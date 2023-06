Backhaus im Fokus

Foto: privat

Im Museumsdorf in Beuren wird es an Sonntag von 13 bis 17 Uhr nach frischen Brötchen duften: Am 25. Juni dreht sich im Freilichtmuseum alles um das historische Gebäude mit der Nummer 14, das einst in Sulzgries stand.

Felix Ost zeigt, wie der Holzbackofen angefeuert wurde. Die Esslinger Kulturwissenschaftlerin Christel Köhle-Hezinger erläutert die Geschichte der Gemeindebackhäuser. Anschließend sind Zeitzeuginnen und Zeitzeugen eingeladen, von ihren Erinnerungen an das Backhaus in Sulzgries zu erzählen.

Die Gäste können sich auf Spurensuche zu alten Gebäuden zu begeben, die im Museumsdorf eine zweite Heimat gefunden haben. So wie das Backhaus aus Sulzgries, das seit der Eröffnung des Museums für ländliche Kultur im Jahr 1995 zum Ensembe der inzwischen 25 wiederaufgebauten Gebäude gehört.

Gebaut wurde es im Jahr 1887. Das Backhaus wurde fast 100 Jahre lang genossenschaftlich genutzt. 1986 musste der Backbetrieb wegen der Rauchbelästigung eingestellt werden. 1990 wurde das Häuschen ab- und in Beuren wieder aufgebaut.

Der Eintritt ins Museum ist am 25. Juni frei.