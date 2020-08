Back in Town! Esslinger Burgsommer 13.08.-16.08.

Am Donnerstag, 13.8., 19:30 Uhr

Der philosophische Sommerabend: Mitwelt Natur. Der Esslinger Philosoph Peter Vollbrecht liest Texte von Autoren, die die Natur nicht nur geliebt sondern auch verteidigt haben.

Am Freitag, 14.8., 19:30 Uhr

Rosens Sommer- Salon: Die Dichter:innen der „Spinnerei“ machen das Amphitheater auf der Burg zur Lyrik-Open-Air-Bühne. Beate Treutner, Silke Laufs, Willi Steinfeld und Andreas Roos werden ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Gedichte-Programm präsentieren.

Am Samstag, 15.8., 19:30 Uhr

Tom Banholzer Quintet plays Ellington: Jazz at its best. Gespielt werden Stücke von Duke Ellington und Leuten aus seiner Umgebung – versehen mit neuen Arrangements vom Bandleader, die diese wunderbaren Klassiker in neuem Licht erscheinen lassen.

Am Sonntag, 16.8. 11:30 Uhr

Esslinger Lyrik-Bühne: Mit den Augen der Anderen – Daheim in der Fremde: Literaturprofessor Harald Vogel gestaltet zu diesem ebenso komplexen wie aktuellen Thema diese Matinee zusammen mit dem Musiker Johannes Weigle.

Am Sonntag, 16.8. 15:00 Uhr

Klaus Adam erzählt und spielt Geschichten von Astrid Lindgren. Kinderprogramm. Für eure Kinder und Enkel und all die, die sich das innere Kind bewahrt haben.

Am Sonntag, 16.8., 19:30 Uhr

ton–art ensemble – Wiedersehen mit Tango: Das Esslinger ton–art ensemble und das Vokalensemble Exvoco haben gegen das Fernweh ein pfiffige musikalische Weltreise zusammengestellt.

Noch ein paar Hinweise:

Es gibt zwar keine Abendkasse, aber die Ticketbuchung über Reservix ist auch noch mit dem Smartphone bis nach Veranstaltungsbeginn möglich.

Wir verstehen natürlich Bedenken vor einem Veranstaltungsbesuch aus Corona-Gründen. Doch auf dem Veranstaltungsgelände auf der Burg ist alles getan, um Abstände einhalten zu können. Gedränge und „Bierseligkeit“ wird es nicht geben.

Das gesamte Programm könnt ihr nachlesen unter:

www.esslingen.de/burgsommer

Dort findet ihr auch den Link zur Ticketbuchung.