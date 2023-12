Bach meets Mozart and Høybye

Foto: S. Bade-Bräuning

Zu einem besonderen geistlichen Konzert lädt der Esslinger Liederkranz e.V. 1827 am Samstag, 9.12.2023 in die Katholische Kirche St. Josef, Barbarossastr. 51 ein. Auf dem Programm steht Mozarts Vesperae solennes KV 339, Bachs erste Kantate des Weihnachtsoratorium sowie Werke von Wilke, Chilcott und Høybye (Allelujalleluja). Karten sind zu 15/ 10 Euro bei Provinzbuch, Küferstr. zu erhalten.

Keine Zeit, zum Konzert zu kommen? Dann sing doch einfach jede Woche mit: immer dienstags, 18.30-20.30 Uhr in der Katharinenschule. Info: sbb@sbb-musik.de, 0711 80 64 019.