Babymassage und Workout mit Baby – KANGA

Foto: FBS ES

Am Dienstag 8. November beginnen in der Ökumenischen Familienbildungsstätte Esslingen (FBS) zwei Kurse für Babys: Babymassage und Workout mit Baby – Kangatraining. Berührt, gestreichelt und massiert zu werden, ist für Babys sehr wichtig. Der Kurs in der FBS startet am 8. November um 9.15. Kursnummer 2022-A236.

Das Kangatraining ist ein vollständiges Workout zur Verbesserung der Herz-Kreislauf-Ausdauer und der muskulären Ausdauer. Es ist auf die Bedürfnisse der Mütter und der Babys abgestimmt. Beginn am 8.11. um 10.30 Uhr. Kursnummer 2022-J215. Weitere Infos und Anmeldung unter www.fbs-esslingen.de.

Malen zu klassischer Musik steht am 7. November von 9.15-11.45 Uhr auf dem Programm. Kursnummer 2022-I035.

In der Reihe zu Ritualen in der Familie geht um die Tage vor Weihnachten, also um die Adventszeit und um Weihnachten selbst. Wie begehen wir diese Zeit, wie feiern wir? Der Abend am 7. November ab 20 Uhr mit praktischen Beispielen und Impulsen kann zu einer schönen, inspirierenden Gestaltung dieser Zeit beitragen. Kursnummer 2022-H035.

Am 10. November um 12 Uhr lädt die FBS wieder zum gemeinsamen Mittagstisch ein. Kursnummer 2022-I018.

Alle Angebote bis zum Jahresende finden Sie unter www.fbs-esslingen.de.