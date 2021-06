BA Zollberg fragt die OB-Kandidaten…

Foto: Michael Munk Photographie

Heute antwortet Martin Auerbach, 44 Jahre, Jugend- und Heimerzieher.

BA: Die Verkehrssituation auf dem Zollberg ist problematisch (Durchgangsverkehr, unzureichende Fuß- und Radwegeverbindungen). Welche konkreten Vorschläge haben Sie für unseren Stadtteil?

MA:Verkehr ist in ganz Esslingen ein Thema, welches viel zu lange zu kurz kam – es kann nur gesamtstädtisch gelöst werden. Für den Zollberg: Bessere Taktung der Busse, gute Anbindung an ein breites Rad- und Fußwegenetz (Eisbergweg und Alicensteg). Mutzenreisstraße etc. für LKW sperren! Parken für Anwohner:innen, verkehrsberuhigte Zonen und Spielstraßen.

BA: Der Zollernplatz ist wenig attraktiv: Leerstände, oft ist er vermüllt. Wie würden Sie ihn attraktiver machen?

MA: Gemeinsam mit dem Bürgerausschuss- Sprachrohr des Quartiers. Zollernplatz: Ort der Begegnung vor allem in der warmen Jahreszeit – öffentliche Sprechstunden des OB? Ladenleerstände im Dialog gestalten, Anreize schaffen – eventuell Ansiedelung eines Amts/ einer Abteilung. Vermüllung ist ein Zeichen von Perspektivlosigkeit – lasst uns Perspektiven schaffen!

BA: Soziales Miteinander ist für Alle wichtig… Wie wollen Sie die Einrichtungen in unserem Stadtteil wie das T1, die Jugendfarm oder das WohnCafé unterstützen?

MA: Gerne durch persönliche Präsenz. Die Jugendfarm wird u.a. von Erziehungshilfestellen genutzt – dies würde ich gerne ausbauen. T1 unterstütze ich seit ich Stadtrat bin. Im Wohncafé: OB-Sprechstunde in der kalten Jahreszeit abhalten. Bürgerausschüsse : Spezialist:innen im Quartier – besser einbinden, deren Wissen besser nutzen und Ehrenamt aufwerten.