B10 Radkorso für Klimaschutz und Zukunftsmobilität

Foto: vcd

Zum Radkorso für die Esslinger Mobilitätswende laden der Fuß-und Radentscheid Esslingen und der VCD Esslingen in einem breiten Bündnis aus15 weiteren lokale Mobilitäts-und Klimaschutzgruppen ein.

Start ist am Sonntag, den 27. Juni, um 14 Uhr am Neckarfreibad Esslingen. Mit viel Abstand und von der Polizei gesichert rollen wir entspannt über die Kurt-Schumacher- und Zeppelinstraße. Auf dem Rückweg erobern wir die Bundesstraße B10.

Gemeinsam zeigen wir: Es braucht mehr Platz für Menschen und klimaverträgliche Mobilität. Deshalb gilt es jetzt, gute Mobilität mit deutlich weniger Autoverkehr zu organisieren. Für weniger Lärm, Luftverschmutzung und Treibhausgasemissionen. Heute fahren und parken im Landkreis 336 000 Autos, 16 % mehr als vor 10 Jahren. Allein in den letzten 2 Jahren kamen 2 % dazu. Für Parkplätze werden bis zu 20 % der kostbaren öffentlichen Flächen bereitgestellt, instandgehalten und durch uns alle bezahlt. 9 Millionen € hat die Stadt z. B. ausgegeben für das Anwohnerparkhaus am Marktplatz, um damit einigen wenigen Autobesitzenden einen Parkplatz für 2,50 € pro Monat zu überlassen. Kein Wunder also, dass sich in der Stadt so viele Menschen ein oder mehrere Autos anschaffen und auf 54 % der Wege dem Umweltverbund vorziehen. Für eine menschen- und klimafreundliche Mobilität braucht es deshalb handfeste Vorteile beim ÖPNV und sichere, zeitsparende und attraktive Rad-und Fußverbindungen. So gewinnen wir ein schöne Stadt und erhalten ein gutes und klimagerechtes Mobilitätsangebot für alle. Herzliche Einladung vom VCD Kreisverband Esslingen. Weiter Infos https://fuss-radentscheid-esslingen.de/radkorso/