Autounfall

Dieser junge Schwan wurde auf der B10 vor Reichenbach verletzt. Nach der OP erholte er sich in unserer Voliere und wurde dann in eine Auffangstation gebracht. Folgendes geschah: die Polizei rief die Tierrettung an und berichtete, sie hätten einen verletzten Schwan von der Bundesstraße auf den grünen Seitenstreifen getrieben, damit er in Sicherheit ist. Weil er aber verletzt war, brauchte er eine Erstversorgung und musste zum Tierarzt gebracht werden. Offensichtlich hatte er einen Unfall mit einem Auto gehabt und ist irgendwo hängengeblieben. Sein Hals war offen und wir konnten bis zur Speiseröhre ins Innere sehen. Eine Verletzung am Kopf hatte er ebenfalls. Hier musste schnell ein Arzt helfen. Wir desinfizierten die Wunde, so gut es ging, und fuhren mit ihm los. Der Arzt nähte die lange Wunde, die in den folgenden Tagen abheilen musste. Deshalb wurde der noch junge Schwan – unschwer zu erkennen am grauen Gefieder – in unserer Voliere untergebracht. Die Pubertät zeigt sich auch bei Tieren – er war ein bisschen aggressiv und unkooperativ. Dabei wollen wir doch nur sein Bestes – dass er gesund wird. Nach ein paar Tagen Ruhe konnten wir ihn in eine Auffangstation bringen, wo er mit Gleichgesinnten aufwachsen und seinen Platz in der Gemeinschaft finden kann. Wir wünschen ihm alles Gute und freuen uns, dass wir ihm helfen konnten. Falls auch Sie ein Tier in Not finden, rufen Sie uns an. Unter dieser Notrufnummer sind wir 24 Stunden erreichbar: 01 77 35 90 902. Vielen Dank und bleiben Sie gesund!