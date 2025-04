Auszeit-Tag Blaue Wunder

Foto: Krzysztof Kowalik, unsplash

Wie kaum eine andere Farbe zieht uns die Farbe Blau in die Ferne und drückt Sehnsucht und Tiefe aus. Blau ist die Farbe des Himmels, der Transzendenz. Wir lassen uns inspirieren – und stärken die Erwartung, eigene Wunder zu erleben.

Sitzen in der Stille, Impulse und Austausch, Leibarbeit und kreatives Gestalten sind Elemente dieses Auszeittages.

Vorerfahrungen sind nicht erforderlich. Am Samstag, 21.06.2025, 10 – 16 Uhr.

Der Tag findet im Kloster für die Stadt, Sakristei der Franziskanerkirche und Franziskanerkirche Esslingen, statt.

Die Leitung hat Cornelia Reusch, Pfarrerin i.R., geistliche Begleiterin und Kontemplationslehrerin Via Cordis, Tel. 0157-72025079.

Bitte melden Sie sich bis Dienstag, 17. Juni online unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster an, alternativ telefonisch unter 381277.