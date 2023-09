Ausstellung in der dieselstrasse: Sebastian Kopp

Foto: Sebastian Kopp

Vom 20. September an zeigt die dieselstrasse in Kooperation mit artgerechte Haltung Bildende Künstler Esslingen e.V. farbstarke Bilder vom Esslinger Künstler Sebastian Kopp bis zum 3. November 2023. Kopp zeichnet mit einem digitalen Stift am Pad und lässt den Betrachter am Entstehungsprozess teilnehmen indem er die einzelen Bildzustände mittels acht Daumenkinos nachvollziehen lässt. Zu jedem Bild gehört ein Daumenkino, das aus mehreren Hundert Einzelbilder besteht.

Die Ausstellung kann vor und während der Veranstaltungen besucht werden. Der Eintritt hierfür ist frei.