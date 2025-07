Aussetzungen in Dettingen und in der Dieselstrasse

Foto: bz

Unter dem Thema „Neues im Kolonialwarenladen“ wurde im Beisein vieler Künstlerinnen und Künstler und einer großen Anzahl Interessierter und Freunde in und vor der Dettinger Galerie Diez in der Kirchheimer Straße 85 am vergangene Freitag die Ausstellung von 18 teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler feierlich eröffnet. Der engagierte Galerist und Hausherr Wolfgang Diez, dessen Mutter bis in die 70er Jahre den Laden führte, begrüßte gemeinsam mit Micha Hartmann, der Organisator dieser Präsentation das Publikum, das dicht gedrängt zwischen den Regalen, Sockeln und Kästen stand. In ihrer Einführung ging Vivien Sigmund auf die soziokulturellen Aspekte des Handels, des Ladens, seiner angebotenen Warenvielfalt und ging auf die äußerst unterschiedlichen künstlerischen Herangehensweisen und Themen der Esslinger Künstler ein. Die Ausstellung ist samstags und sonntags von 14.00 bis 18 Uhr geöffnet. Sie endet am Sonntag den 27.7. 2025

In der dieselstrasse sind nur noch bis zum 13.7. die Bilder und Fotografien unter dem Thema Places „You know well“ der Esslinger Künstlerin Liane Köhnlein zu sehen.