AUSGEFALLENES WEIHNACHTSKONZERT WIRD NACHGEHOLT

Foto: Felix Muntwiler

Das Konzert mit Musik zu Weihnachten und zum Fest Dreikönige, das wegen Erkrankung leider abgesagt werden musste, wird am Samstag, 31. Januar 2026 im Münster St. Paul nachgeholt.

Das Vocalensemble „vox humana“ unter der Leitung von Felix Muntwiler singt zum Abschluss der Weihnachtszeit unter dem Titel „WIE SCHÖN LEUCHTET DER MORGENSTERN“ Werke von Ludovico Vittoria, Benjamin Britten, John Rutter und John H. Hopkins. Orgelwerke von Dieterich Buxtehude, Johann Sebastian Bach und Louis-Claude d´Aquin ergänzen das Programm.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.