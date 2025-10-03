Ausflug zu 3 Schlössern

Foto: Gerhard Haug

SSR-Ausflug zu drei Schlössern am Mittwoch, 15. Oktober

Nach Anfahrt mit Bahn und Bus starten wir am Residenzschloss Ludwigsburg.

Dort können Interessierte bleiben und die weltgrößte Kürbisausstellung besuchen.

Alle andern wandern am Schloss Favorite vorbei durch den gleichnamigen Park mit großem Wildbestand und weiter auf dem Planetenweg zu Schloss und See Monrepos. Dort machen wir Mittagspause – entweder Picknick mit Rucksackvesper oder Einkehr in einem Restaurant. Danach umrunden wir den idyllischen See und gehen weiter bis zur S-Bahn-Station Asperg. Von dort geht es – mit Umstieg in Ludwigsburg- wieder heimwärts, Rückkehr gegen 16 Uhr.

Die Strecke ist rund 7 Km lang und verläuft ohne größere Höhenunterschiede auf befestigten Wegen.

Treffpunkt ist am Bahnhof Esslingen um 9.10 Uhr, Abfahrt mit MEX 18 um 9.26 Uhr auf Gleis 3 nach Ludwigsburg und dort mit dem Bus zum Residenzschloss.

Teilnahme ist für jedermann möglich – ob Mitglied oder Nichtmitglied. Keine Teilnahmegebühr, eine kleine Spende für die Arbeit des SSR ist aber gerne willkommen.

Anmeldung erforderlich bei Gerhard Haug,

Tel. 37 04 579 oder E-Mail: haug.gerhard@web.de