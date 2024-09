Ausflug ins Nymphaea

Foto: e

Familienpflege Esslingen

Die Familienpflege Esslingen war in den Sommerferien mal wieder unterwegs: es ging mit Eltern, Kindern und Mitarbeiterinnen ins Nymphaea. Bereits 2006 haben wir den ersten gemeinsamen Ausflug dorthin gemacht und es ist daraus eine liebgewonnene Tradition geworden. Dieses Jahr waren wir mit 35 Personen unterwegs und haben mit dieser Anzahl einen internen Rekord aufgestellt, was die Gruppengröße angeht – und das trotz heißen Temperaturen von über 30° C. Erfreulicherweise war es im Nymphaea angenehm schattig und somit konnten wir in aller Ruhe die Tiere bestaunen und natürlich auch füttern. Am Ende gab es zur Abkühlung noch ein Eis und so war es ein sehr schöner und entspannter Nachmittag für alle!