Ausflug auf den Wieslenhof

Am letzten Dienstag vor den Ferien hatten wir einen herrlichen Nachmittag auf dem Wieslenhof. Schon bei der Ankunft am Hof haben die Kinder sich über die frei laufenden Hühner, Enten und Gänse gefreut. Nach einem Rundgang über den sehr rustikalen Hof mit Erklärung zu den Hengsten, Stuten und Fohlen besuchten wir die Zwergziegen und Zwergschafe. Es stellte sich heraus, dass die Ziegen Kids hatten und diese Ziegenkids lieb, verschmust und ganz zutraulich waren. Danach ging es zum Reitplatz: Ein Kind nach dem anderen wurde von Petra und ihrer Tochter Isabelle auf 2 Pferde gesetzt und longiert. (Longieren = an einer langen Leine in einem großen Kreis reiten). So hatten alle eine kleine Reitstunde. Selbst die ängstlichsten Kinder haben sich nach 10-15 min. auf den sehr ruhigen und zutraulichen Pferdlein sicher gefühlt. Während die einen sich noch auf dem Reitplatz tummelten, waren die anderen noch einmal bei den Zicklein. Zum Schluss wurde auch noch ein Zwergpony – nur so groß wie ein Schäferhund, aber stark wie ein Pferd – vor eine kleine Kutsche gespannt: Und ab ging die Post! Leider waren die 3 Stunden viel zu schnell vorbei…die Kinder wären am liebsten auf dem Hof geblieben!

Unser ganz herzlicher Dank geht an die Eltern, die so lieb waren die Kinder zu fahren, an die Familie Mattes, die zusätzlich auch noch Getränke und kleine Geschenke für die Hauptakteure besorgt hat, und an unsere tolle Kinderchorleiterin Petra! M.U.