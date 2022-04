Aus voller Kehle für die Seele – am 1. Mai

Foto: Patrick Bopp

Endlich wieder singen. Die Seele ausschwingen lassen. Den Atem nicht mehr anhalten müssen. Gemeinschaft im Klang spüren. Gesungen wird ohne Noten, der Text wird auf die Leinwand projiziert. Im Vordergrund steht der Spaß am Ausprobieren und Expermientieren – scheitern und Höhenflüge inklusive. Es wird gesungen, was sich singen lässt: Rock- und Popsongs, Jodler, Kirchen, Volks- und Kinderlied, Rap und was jedem und jeder so einfällt. Vorschläge sind willkommen! Leitung: Patrick Bopp, Gründungsmitglied der A-Capella-Comedy-Gruppe Die Füenf, www.patrickbopp.de. Am Sonntagabend, 1. Mai, 19 Uhr im Blarer-Gemeindehaus, großer Saal. Vorverkauf der Karten um 8,- und 6,-€ in der Buchhandlung Provinzbuch. Wer sich eine Karte für die Abendkasse (bis 18.30 Uhr) reservieren lassen möchte, kann dies unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster tun. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, die Kapazität jedoch wird pandemiebedingt begrenzt sein. Über die weiteren Bedingungen informieren wir auf der Homepage ab 25.04.2022.