Aus PedES wird FUSS Esslingen

Foto: pixabay.com

Die Initiative PedES führt ihre Aktivitäten ab sofort als Ortsgruppe Esslingen von FUSS e. V. fort. Der bundesweit aktive Fachverband vertritt seit 1985 die Interessen der Fußgängerinnen und Fußgänger in Deutschland. Mit mehr als 1.000 Mitgliedern und über 35 Orts- und Regionalgruppen ist FUSS e. V. ein kompetenter Ansprechpartner für Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit bei allen Fragen zum Fußverkehr.

Unter dem Dach dieses starken Verbands können wir uns künftig noch besser dafür einsetzen, das Zufußgehen in Esslingen zu fördern und die Situation von Fußgänger:innen in der Stadt zu verbessern. Dass dies dringend nötig ist, zeigt sich täglich aufs Neue, wenn zu Fuß Gehende gefährdet, an den Rand gedrängt oder von Politik und Verwaltung mal wieder einfach vergessen werden.

Die neue FUSS-Ortsgruppe Esslingen trifft sich online zum ersten Mal am Samstag, 23. Januar, ab 19:30 Uhr. Herzlich zur Teilnahme eingeladen sind alle, die gerne zu Fuß unterwegs sind und sich für Fußverkehr in Esslingen und darüber hinaus interessieren. Die Veranstaltung ist zu erreichen unter https://meet.jit.si/fuss-esslingen oder per Einwahl unter Telefon 089 38038719, PIN: 3717 1706 99.