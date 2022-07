Aus für Verbrenner-Motoren in PKWs ?!

Foto: Mike Kiev / iStock

In den letzten Wochen wurde sehr hitzig darüber diskutiert, ob die Neu-Produktion von CO2-ausstoßenden Verbrenner-Motoren für Privat-PKWs irgendwann ganz gestoppt werden soll – und wenn ja, wann: 2030? 2035? 2040?

Die Frage ist nicht einfach zu beantworten, denn Elektroautos als mögliche Alternative sind auch nicht das Nonplusultra! Für deren Produktion sind problematische Rohstoffe aus problematischen Ländern erforderlich, z.B. Kobalt aus dem Kongo. Und sie bräuchten erneuerbaren Strom, wofür man die Kapazitäten erst noch stark ausbauen muss.

Aber eines ist klar – aus den bisher eingesetzten fossilen Treibstoffen müssen wir so schnell wie möglich aussteigen, damit uns die Klimakrise nicht vollends überrollt.

Bliebe also noch die Option der sog. E-Fuels. Das sind Treibstoffe, die ohne Verwendung von Erdöl, Erdgas oder Kohle hergestellt werden und im Prinzip Benzin, Diesel und Flugbenzin fast 1:1 ersetzen können. Aber für deren Produktion ist sehr viel Strom erforderlich, weil dabei zwangsläufig hohe Verluste auftreten. Und wenn die Sache für den Klimaschutz etwas bringen soll, muss dieser Strom vollständig aus erneuerb. Quellen kommen! Woher nehmen, ist demzufolge auch hier die Frage – die Ausbaumöglichkeiten in Deutschland sind begrenzt.

Eventuell können in Zukunft gewisse Mengen an E-Fuels und auch an erneuerbarem Strom aus anderen Ländern importiert werden, z.B. aus Spanien oder Marokko. Aber das ist noch wenig konkret und mit sehr vielen Unsicherheiten behaftet.

Egal, wie man es dreht und wendet – man wird nach konsequentem Nachdenken auf eine klare Konsequenz stoßen: bei gleichbleibendem Fahrverhalten wird eine bloße „Antriebswende“, also ein Wechsel auf irgendwelche neue Motoren und Treibstoffe, die sich zuspitzenden Probleme nicht lösen können!

Wir alle müssen also beitragen zu einer echten „Mobilitätswende“! Das heißt: nur noch wirklich notwendige Autofahrten! Aber wo immer es möglich ist – zu Fuß gehen, mit dem Rad, dem Bus oder dem Zug fahren!