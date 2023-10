Aus Alltagswasser wird köstlicher Festtagswein

Foto: Bildquelle: Matthias Vetter

Zugegeben – es wäre schon famos, wenn man aus Alltagswasser besten Festtagswein machen könnte. Aber es geht im realen Leben. Darum ging es am Sonntagabend (15.10.2023) in der Predigt von Andrea Weber (Referentin für Partnerschaft und Familien beim Dekanat Esslingen-Nürtingen). Zusammen mit Pfarrer Peter Marx gestaltete sie den Abendgottesdienst für Paare, die gemeinsam auf ein Jubiläum zurückschauen durften. Das erste Wunder Jesu bei der Hochzeit aus Kana war die Grundlage für die Predigt. Jesus war auf dieser Hochzeit auch zu Gast und der Wein ging aus. Damit das Fest nicht frühzeitig zu Ende ging, hat er das Wasser in den Krügen zu köstlichem Wein verwandelt. Die Menschen leben in Beziehungen. Die Partnerschaft wird vom Alltag auf vielfältige Weise auf eine ernste Probe gestellt. Arbeit, Organisation des Lebens und weitere Dinge müssen erledigt werden. Da bleibt als Paar wenig Zeit. Da schmeckt das „Alltagswasser“ dem anderen Partner vielleicht nicht wirklich. Gemeinsam kleine Auszeiten gestalten, ein liebes Wort oder kleine Gesten lassen dieses „Alltagswasser“ dann aber zu einem leckeren „Festtagswein“ reifen – zumindest, wenn Beide gemeinsam genießen und sich bemühen. So waren die Besucher:innen des Gottesdienst nach der Predigt angehalten, diese Momente in ihrem Leben zu suchen. Dazu klangen wunderschöne Querflöten-Klänge durch das Münster St. Paul und erfüllten den Raum mit Wärme. Am Ende des Gottesdienstes bestand die Möglichkeit sich als Paar oder Einzelperson segnen zu lassen und den Abend bei einem Gläschen Sekt ausklingen zu lassen. Das Fläschchen gab es als Geschenk zum Segen. Ein Dank gilt Andrea Weber und Pfarrer Marx, sowie Inge Kocher (Flöte) und KMD Felix Muntwiler (Orgel) für die tolle Gestaltung des Abendgottesdienstes.