Aufstiegsfinale in Esslingen

Foto: Georg Hrivatakis

Der Countdown läuft: Die Turngeräte in der Sporthalle Weil sind aufgebaut, mehr als 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des TSV Berkheim sind an diesem Wochenende im Einsatz. Alles ist bereit für Turnen der Spitzenklasse in Esslingen. Die deutschen Top-Teams turnen morgen ab 16 Uhr um den Einzug ins Finale der deutschen Meisterschaft, vor allem der MTV Stuttgart (mit Vize-Weltmeisterin Helen Kevric im Team) und der TuS Chemnitz-Altendorf (mit der Doppel-Europameisterin von 2025 Karina Schönmaier) liefern sich dabei einen heißen Kampf und zeigen Turnen auf höchstem Niveau.

Nicht das einzige sportliche Highlight: Bereits ab 11 Uhr gehen die Turnerinnen des TSV Berkheim an die Geräte und haben dabei sehr gute Chancen, den Meistertitel in der 2.Liga zu gewinnen und damit den Aufstieg in die 1.Bundesliga perfekt zu machen. Das Team von Trainer Gerhard Weber hat zwei der drei bisherigen Saisonwettkämpfe gewonnen und einen komfortablen Vorsprung in der Tabelle vor Leipzig und Waging. Aber ein letzter Schritt ist eben noch zu gehen und dabei hofft das Team auf große Unterstützung durch das Esslinger Heimpublikum. Das Aufstiegsfinale soll schließlich ein gutes Ende nehmen, so dass Esslingen dann im Jahr des Stadtjubiläums 2027 wieder erstklassig im deutschen Turnsport vertreten wird. Für Turnfans, die beide Wettkämpfe erleben wollen, gibt es ein Kombi-Ticket. Der Ticketshop ist am heutigen Freitag noch bis 12 Uhr auf www.tsv-berkheim.de geöffnet. Danach sind Tickets noch in ausreichender Zahl an der Tageskasse erhältlich.

Auch der Sonntag steht in der Sporthalle Weil ganz im Zeichen der Faszination Turnen: Die 3.Bundesliga und die Regionalliga tragen ihr Saisonfinale aus.