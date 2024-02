Aufstehen gegen Rechtsextremismus und Demokratiefeinde

Foto: Foto: e

Unsere Sportvereine e. V. gründen allesamt auf unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung – auf unserem Grundgesetz. Das Prinzip demokratisch zu handeln steht in unseren Vereinssatzungen Unser Vereinszweck – und Handeln, ist basisdemokratisch ausgerichtet.

Wir im Sport stehen für ein soziales Miteinander, für Solidarität und Toleranz, für Teamgeist und Zusammenhalt, für Offenheit und Diversität. Diese Werte sind für uns im Sport unverzichtbar.

Wer wie Rechtsextremisten diese – unsere – Werte „mit Füßen tritt“ und Menschen aus unserer Gesellschaft vertreiben will, muss den Widerstand von uns allen im Sport zu spüren bekommen. Wer unsere Demokratie zerstören und uns im Sport damit unsere basisdemokratische Grundlage wegnehmen will, der muss unseren Widerstand hören und sehen!

In Deutschland haben wir mittlerer Weile einen sehr hohen Anteil an Mitglieder mit Migrations- und Fluchthintergrund. Würde die AFD ihre abstruse und menschenverachtende Hirngespinste durch demokratische Wahlen umsetzen können, so würden sowohl dem Spitzen– wie auch dem Breitensport eine große Anzahl an Talenten und Mitgliedern verloren gehen. Das wäre für viele Vereine und Sportarten das Aus

Höchste Zeit, dass wir gegen Rassismus, gegen Rechtsradikale und Rechtextremismus in jeder Form, aufstehen.

Zeigt Flagge für Demokratie und Toleranz. Dafür stehen wir im organisierten Sport, in unseren Sportvereinen und Sportverbänden! Ohne Wenn und Aber