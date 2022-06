Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: WTT im Juli

Foto: Roswitha Rostek

Viele hatten im April schon alles für den Warentauschtag gerichtet gehabt und dann musste „Bring mit-hol ab!“ wegen Corona abgesagt werden. Wer die Kisten dann nochmal in die Garage gestellt hat, der kann sie jetzt bald wieder rausholen. Der Bürgerausschuss WHSO und sein Helferteam haben einen neuen Termin festgelegt: Am Freitag 8.7. 2022 (17-20 Uhr Annahme) und am Samstag 9.7. 2022 (10-11Uhr Annahme / 10-13 Uhr Abholung) findet der WTT in der Hohenkreuzhalle in bewährter Weise statt. Es werden gebrauchsfähige und saubere Waren für Haushalt, Haus und Garten, Spielsachen, Bücher, Werkzeuge, Spiele und Hobbyartikel u.v.a.m. (im OG), sowie Bekleidung und Schuhe (im UG) an den beiden unterschiedlichen Eingängen unentgeltlich angenommen. Am Samstag erfolgt dann die kostenlose Abgabe in haushaltsüblicher Menge an alle interessierten Besucher bzw. Privatpersonen. Größere Gegenstände, die von einer einzelnen Person nicht alleine getragen werden können, werden leider nicht angenommen. Dies gilt z. B. für Erwachsenen-Fahrräder oder Ähnliches. Diese Gegenstände können Sie an unserer Pinnwand zur Selbstabholung anbieten, oder im Internet unter „esslingen.verschenkmarkt.info“ einstellen.

www.ba-whso@esslingen.de