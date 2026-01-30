Aufatmen in einer Stunde der Stille

Foto: Lina Trochez, unsplash

Die “Stunde der Stille” ist das (unscheinbare) Kernangebot des Klosters für die Stadt. Von einem ehrenamtlichen Team geleitet, stellt sie ein offenes, wöchentlich stattfindendes Angebot für Meditation und Kontemplation dar, und das seit über 20 Jahren. Die Besucherinnen und Besucher bilden keine geschlossene Gruppe: Auch wenn manche sich hier regelmäßig einfinden, kommen stets neue Leute dazu und lange nicht da gewesene schauen wieder vorbei.

Das “Sitzen in der Stille” folgt einem klassischen Stil: Kurze Leibarbeit – 20min Sitzen in der Stille – gemeinsames Gehen – zweites Sitzen in der Stille, eventuell mit Textimpuls – Abschluss. Stilles Sitzen wird weltweit und konfessions- und religionsübergreifend praktiziert. Das Kloster für die Stadt ist in evangelischen Räumen zuhause und mit einem ökumenisch-christlichen Team unterwegs. Die Stille hilft vielen Menschen, sich tiefer zu verwurzeln und Sinn, Hoffnung und Lebenskraft zu schöpfen.

Von Mitte April bis Mitte Oktober in der Franziskanerkirche, in der kalten Jahreszeit in der Sakristei der Franziskanerkirche.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. An jedem Montagabend (außer an Feiertagen und in den großen Ferien), jeweils eine Stunde von 18 bis 19 Uhr. Wenn Sie noch keine Erfahrung haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich gerne an die Teamleitung Cornelia Reusch, Pfarrerin i.R., Kontemplationslehrerin Via Cordis, Tel. 0157-72025079.