Auf zwei Rädern: am Samstag um 11 im Koki!

Foto: Weltkino

Gemeinsam mit seinem besten Freund Philippe und Hund Lucky steigt Filmemacher Mathias aufs Fahrrad und begibt sich auf einen ebenso ungewöhnlichen wie persönlichen Trip quer durch Europa.

Das Trio folgt der Route, die Mathias‘ verstorbener Sohn Youri einige Jahre zuvor selbst unternommen hat – von der französischen Atlantikküste bis zum Schwarzen Meer. Was als leise Spurensuche beginnt, wird zu einem überraschend heiteren Abenteuer voller unerwarteter Begegnungen.

Sa 24.10.2026 11.00 Uhr

Karten gibt’s beim Kommunalen Kino

Kommunales Kino Esslingen e. V.

Maille 4-9, 73728 Esslingen

Auch die Kombination mit Brunch um 12:30 ist möglich

ADFC Kreisverband Esslingen

https://esslingen.adfc.de/