Auf die Knappheiten richtig reagieren

Vieles wird nun auch für uns hier in Deutschland knapper, als wir es aus vergangenen „goldenen“ Zeiten gewohnt waren. Lebensmittel, Energie, sonstige Rohstoffe, Wasser – bisher glaubten viele, bei all dem aus dem Vollen schöpfen zu können. Teil der Wahrheit ist dabei auch, dass dieser scheinbare Überfluss nicht gerecht verteilt war, so dass manche sich schon immer sehr einschränken mussten – sowohl das „untere“ Drittel in unserem eigenen Land wie auch Milliarden von Menschen in weniger privilegierten Regionen der Welt. Aber mehr und mehr werden nun alle Bürgerinnen und Bürger davon betroffen, dass lebenswichtige Dinge knapper werden.

Nehmen wir das Beispiel „Wasser“: es stellt sich heraus, dass auch finanzieller Wohlstand nicht mehr hilft, wenn Ernten verdorren, wenn unsere Flüsse für die Kühlung der Kohle- und Atomkraftwerke nicht mehr genügend Wasser führen, und wenn zunehmend Menschen aus dauerhaft von Dürre betroffenen Regionen als Klimaflüchtlinge hierher nach Westeuropa drängen. Selbst mit sehr viel Geld kann man diese Probleme nicht einfach wegzaubern, und auch die vage Hoffnung auf irgendwelche, in der Zukunft evtl. verfügbaren technischen „Innovationen“ führt nicht weiter!

Vielmehr müssen wir wieder lernen, mit den uns von der Natur angebotenen Schätzen auszukommen. Der Überfluss geht zu Ende! Das heißt jetzt, in der besorgniserregenden Sommerhitze und Regenarmut des Kriegsjahres 2022, ganz konkret:

Wir sollten viele unserer Lebensgewohnheiten mal ganz grundsätzlich überdenken und gegebenfalls korrigieren!

Nur als ein Beispiel: Viele Menschen lassen sich, mehr oder weniger gedankenlos, Woche für Woche ihren Briefkasten mit völlig unnützem Papier vollstopfen, z.B. mit Werbeprospekten und Katalogen, die dann direkt ins Altpapier wandern. Was für eine grandiose Verschwendung von Energie und Wasser – denn beides braucht es reichlich für die Herstellung dieser Werbeflut. Also – Kataloge abbestellen, und: „Werbung – nein danke“ auf den Briefkasten!