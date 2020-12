Auf dem Weg nach Betlehem

Foto:

Zu einem weihnachtlichen Stationenweg sind Spaziergänger in RSKN ab dem Heiligen Abend, 24. Dezember, eingeladen: Der Start ist in St. Katharina (Kornhalde 4) über mehrere Stationen führt der Weg über die Felder und an der Evangelischen Kirche Sulzgries zurück nach St. Katharina. An den Stationen erwarten Sie weihnachtliche Impulse für Erwachsene und Kinder, von der Kirche können Sie das „Licht von Bethlehem“ mit nach Hause nehmen. Bitte achten Sie an den Stationen auf den gebotenen Abstand.