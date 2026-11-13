Auch eine Reise von tausend Meilen …

Foto: Rita Peschke

… fängt mit dem ersten Schritt an. Tanzen kann einer Reise gleichen. Das Ziel ist Freude, Hoffnung, Ermutigung. Wer den ersten Schritt wagt, wird beschwingt nach Hause gehen. Im Kloster für die Stadt gibt es zwei offene Tanzangebote: Immer im Kontakt mit dem ureigenen Ausdruck (Tanzreise Core Connection°) oder immer in Verbindung mit einer klaren Struktur und der Gemeinschaft, die der Tanz stiftet (Meditativer Tanz).

Come and join us! Hier sind die nächsten Termine.

Core Connexion Tanz-Reise, Samstag, 21. November; Samstag, 12. Dezember, jeweils 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr. Für die Samstage ist keine Anmeldung notwendig. Die Abende finden in der kalten Jahreszeit im Festsaal des BLARERS statt, Eingang Blarerplatz.

Leitung: Cordula Knöfel, Tanz- und Ausdruckspädagogin Core Connexion Transformational Arts , www.tanzreise-esslingen.de.

Meditativer Tanz, Mittwoch, 18. November, von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr. Der Tanz trotzt der Kälte und traut sich in die unbeheizbare, aber ganz großartige Franziskanerkirche. Warm anziehen!

Leitung: Rita Peschke, Leiterin des meditativen Tanzes, www.meditatives-tanzen-esslingen.de. Für den meditativen Tanz ist keine Anmeldung notwendig, einfach rechtzeitig kommen!