Artgerechte Haltung in der Steingießerei

Am vergangenen Freitag wurde in der Steingießerei in Plochingen im Beisein von vielen Besuchern die Ausstellung 7:7 DEINS Rückspiel eröffnet. 14 Künstler von den beiden Kunstvereinen KunstWERK Fellbach und aHBK Esslingen zeigen an den beiden kommenden Samstagen und Sonntagen jeweils von 14 bis 18 Uhr ihre unterschiedlichen Werke, deren Schwerpunkt auf der Malerei und Grafik liegt. Ebenso sind plastische Arbeiten in dem historischen Industriegebäude zu entdecken. Die Idee, dass Künstlerinnen und Künstler aus zwei Kunstvereinen gemeinsam ausstellen, reifte vor einem Jahr. So begann im Januar das erste Zusammentreffen unter dem Motto 7:7 Meins Heimspiel in Fellbach.

weitere Kooperationen mit verschiedenen Vereinen sind angedacht