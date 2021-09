Argyri Paraschaki bei der AG 60 plus in Esslingen

Foto: SPD

Im Bundestagswahlkreis Esslingen bewirbt sich Argyri Paraschaki um ein Bundestagsmandat für die SPD. Wenige Wochen vor der Wahl am 26. September begann für die 43-jährige engagierte Sozialdemokratin die heiße Phase des Wahlkampfes. Neben Gesprächen an den Haustüren beim Verteilen ihres Wahlkampf-Flyers zählen auch persönliche Vorstellungen in unterschiedlichen Gruppierungen zu ihrem intensiven Programm. So war Paraschaki Mitte August zu Gast bei der Arbeitsgemeinschaft 60 plus des SPD-Kreis- und Ortsverbands Esslingen. Vor zahlreichen interessierten Seniorinnen und Senioren schilderte sie ihren Werdegang: Aus einem griechischen Arbeiterhaushalt stammend, hat sie sich mit viel Fleiß nach Schule und kaufmännischem Beruf zur Wirtschaftsfachwirtin IHK qualifiziert. Zur Zeit ist sie Geschäftsführerin des Landesverbandes der kommunalen Migranten-Vertretungen Baden-Württemberg. Ihr bisheriges Leben ist geprägt vom Einsatz gegen Benachteiligung und für ein Miteinander auf Augenhöhe. Deswegen hat sie sich für ihre politische Arbeit diese drei Schwerpunke gesetzt. Erstens: Bildung ist ein Menschenrecht. Denn sie ist überzeugt: „Ohne Bildung funktioniert keine moderne Demokratie. Sie ist der Schlüssel zu Arbeit, Beruf und guten Lebensbedingungen.“ Zweitens: Frauen sind eine tragende Säule unserer Gesellschaft. „Egal ob im Job, in der Familie oder für unsere Gesellschaft – Frauen leisten sehr viel. Deshalb brauchen wir volle Geschlechtergerechtigkeit, jetzt!“ Drittens: Soziale Ungleichheit beseitigen. „Egal ob Arbeit, Wohnen, Rente, Gesundheit, Klima – es gibt viel zu tun.“ Die lebhafte Diskussion nach ihrem Referat zeigte, dass die SPD-AG 60 plus ihr großes Interesse an der aktuellen sozialdemokratischen Politik lebt und ihren Beitrag im Bundestagswahlkampf leisten wird.

Sie können Argyri Paraschaki an den Samstagen bis zur Wahl an den Infoständen in der Esslinger Innenstadt begegnen, wo sie in der Regel zwischen 10 und 13 Uhr anzutreffen ist.