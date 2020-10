Architekturgeschichtliche Veranstaltungen abgesagt

Das im Rahmen einer Kooperation mit der Pauluskirche in Ulm stattfindende Podium über die Entstehungszeit der Südkirche, das am Donnerstag, 22. Oktober um 19 Uhr mit Frauke Velden-Hohrath, Elisabeth Spitzbart und Frank Zeeb stattgefunden hätte – sowie die vorgesehene Führung und der Vortrag am Sonntag, 25. Oktober um 14 und 15 Uhr mit Frauke Velden-Hohrath und Adelbert Schloz-Dürr müssen leider wegen der Absage von Referenten angesichts der Infektionszahlen im Riskiogebiet Esslingen ausfallen. Alle Veranstaltungen sollen im Jahr 2021 neu geplant werden.

Den mit Adelbert Schloz-Dürr zu Psalm 46 geplanten Gottesdienst am 25. Oktober um 9.30 Uhr wird Cornelia Krause, Pfarrerin an der Südkirche, übernehmen. Unter der Überschrift: „‘Ein feste Burg‘ – aber für alle und den Kriegen ein Ende“ liest sie den Text des biblischen Psalms neu. Ein kritischer Blick auf nationales und militaristisches (Miss-)Verstehen der „festen Burg“, die augenscheinlich auch die Südkirche darstellt, ist dabei hilfreich. Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist nicht erforderlich, bitte kommen Sie aber aufgrund der Hygieneanforderungen (Registrierung usw.) rechtzeitig.