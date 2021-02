Architektur der Südkirche – Vorträge fallen aus

Foto:

Die bereits im Oktober abgesagten und verschobenen Vorträge zur Architektur der Südkirche müssen leider erneut ausfallen. Pfarrer i.R. Adelbert Schloz-Dürr (Ulm) hätte in einer Matinee unter dem Titel „Über dir geht auf der Herr“ theologische Überlegungen zum Rabitzgewölbe der Südkirche (Feierkirche) angestellt, die auch den biografischen Lehrer-Schüler-Zusammenhang zwischen den Architekten Theodor Vischer und Martin Elsässer berücksichtigen sollten. Für den 4. März waren Dr. Elisabeth Spitzbart, Dr. Frank Zeeb und Dr. Frauke Velden-Hohrath zum Thema „Aufbruchsbewegungen der Weimarer Republik als Hintergrund der Entstehung der Südkirche“ zu einem Podium mit Impulsreferaten und Gespräch vorbereitet. Neue Termine sind momentan noch nicht vereinbart. Das Veranstaltungsprogramm hatte die Pauluskirche in Ulm und die Südkirche in Esslingen als zwei „feste Burgen“ in den Blick genommen, konnte jedoch nur für Ulm noch durchgeführt werden.