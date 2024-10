Architects for Future zu Gast beim Gesprächskreis

Foto:

Einen ungewohnten Blick auf die Esslinger Innenstadt und viele interessante Gespräche erlebten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Stadtspaziergangs zum nachhaltigen Bauen, der vergangenen Mittwoch zum ersten Mal stattfand. Ein ausführlicher Bericht zu dieser gelungenen Veranstaltung folgt in der nächsten Ausgabe.

Wer nicht dabei sein konnte, bekommt gleich in der kommenden Woche die nächste Gelegenheit, sich bei uns über Klimaschutz in Architektur und Bauwesen zu informieren: am Donnerstag, 31.10., um 15:00 Uhr sind die Architects for Future beim Gesprächskreis Aktuelles Zeitgeschehen zu Gast. Der Gesprächskreis, der sich jede Woche im Generationen- und Bürgerhaus Pliensauvorstadt trifft, bietet eine Plattform, um sich mit anderen Menschen zu ganz unterschiedlichen aktuellen Themen auszutauschen. Regelmäßig lädt der Gesprächskreis auch Expertinnen und Experten zu einem Thema ein – diesmal die beiden Sprecher unserer Ortsgruppe, Erwin Höfler und Prof. Markus Binder, die darüber informieren werden, wie klimaschädlich sich das Bauen heute noch auswirkt und was sich auf diesem Gebiet ändern muss, wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen. Vor allem werden sie aber als Gesprächsteilnehmer für eine offene Diskussion zur Verfügung stehen und versuchen, alle Fragen aus der Runde zu beantworten. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, dazuzukommen und mitzudiskutieren; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.